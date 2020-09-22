حلاوة: استكمال المسار الديمقراطي والمشروع الوطني لمصر أبرز دور لـ مجلس الشيوخ

واصلت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، استقبال أعضاء المجلس، من النواب الفائزين في الانتخابات، بمرحلتيها (الأولى والإعادة)، لاستخراج كارنيه المجلس، وإتمام إجراءات اكتساب العضوية، تحت إشراف المستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ.

ويستعد أول مجلس شيوخ عقب ثورة 30 يونيو، للانعقاد، الخميس، الأول من أكتوبر.

وكان من بين النواب الحاضرين النائب محمد حلاوة الفائز فى الانتخابات ضمن القائمة الوطنية، والذى قام باستيفاء اجراءات العضوية بالمجلس واستخرج كارنيه العضوية وحصل على الشهادة الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات والتى تحمل قرار الهيئة بفوزه فى الانتخابات.

وعقب اتمام الاجراءات؛ تواصل النائب محمد حلاوة، مع عدد من النواب الذين حضروا لاستخراج كارنيهات العضوية، ومنهم النائب محمود بكري الفائز على نفس القائمة.

وشهد اليوم حضور من بعض اعضاء مجلس النواب؛ لتهنئة زملائهم من الفائزين بمجلس الشيوخ وكان فى مقدمتهم النائب مصطفى بكرى الذى قام بتهنئة الحضور.

كما شهد اليوم فتح مناقشات عامة وأحاديث ودية بين النائب محمد حلاوة وبعض النواب والقائم بأعمال الامين العام لمجلس الشيوخ.

ووجه النائب محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ، الشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس الشيوخ بقيادة المستشار محمود إسماعيل الأمين العام، لحسن استقبال النواب.

وأشار إلى أن ثقة المواطنين تعد مسؤولية عظيمة وتاجا فوق رؤوسنا لاستكمال المسار الديمقراطى والمشروع الوطنى للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن الغرفة التشريعية الثانية ستناقش الملفات التي لها الأولوية، وفقا لما نص عليه الدستور، وأولها "إرساء دعائم الديمقراطية، ودفع مسيرة التقدم والتنمية الى الأمام، والعمل على الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية؛ بما يضمن مستقبل واعد لأبناء الوطن".