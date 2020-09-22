فيديو .. طارق شوقى : التعليم تم تجريفة وأصبح التفاخر بالدرجات وليس بالمعرفة

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الدولة خطت خطوات واسعة فى تطوير المناهج وإعادة تقييم الطلاب، منوهًا إلى أنه تم الوقوف على عدد كبير من المشكلات التى تعيق العملية التعليمية، والآن الوزارة تمتلك أدوات جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل المناهج وطرق التقييم ومصادر التعلم والأدوات المستخدمة والأدوات التكنولوجية الجديدة.





وأضاف شوقى، خلال برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، اليوم الإثنين، أن التعليم المصرى قديمًا أيام طه حسين كان لاكتساب المعارف، مضيفًا: "اللى كان معاه الابتدائية كان بيبقى ضليع فى الثقافة واللغة"، ولكن التعليم بعد ذلك تم تجريفة وأصبح التفاخر بالدرجات وليس بالمعرفة. وأوضح أن المشكلة الكبرى التى تواجههم هى البحث عن الدرجة والنجاح لا التعلم، متابعًا: "ولى الأمر يتمنى حصول ابنه على الشهادة فقط غير آبه بمدى تحصيله المعلومات".

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