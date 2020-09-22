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فيديو .. اصحى ليغفلونا : إزاى تعمل ثورة محمد على فى البيت خلال دقيقتين

أخبار مصرية فهمى غالى 2020-09-22 00:46 تبليغ
فيديو .. اصحى ليغفلونا : إزاى تعمل ثورة محمد على فى البيت خلال دقيقتين
فيديو .. اصحى ليغفلونا : إزاى تعمل ثورة محمد على فى البيت خلال دقيقتين

وقال صياد ساخرًا: "النهاردة هاقولكم إزاى نعمل ثورة محمد على فى البيت فى دقيقتين، بالدعوة للثورة عن طريق الإنترنت، واعمل نفسك خايف على البلد، واعمل ميعاد محدش يعرفه، واعرض الميعاد على قطر وتركيا".

 

ووجه رسالة للمصريين، قائلاً: "هناك سلبيات كثيرة ولكن الدولة تتحدى هذه السلبيات منذ 2014، وأول مرة نشوف الحكومة بتعرض سلبياتنا"، داعيًا إلى الهدوء للعبور بمصر إلى بر الأمان، ولكى تعود مصر التى نريدها.

وأشار إلى أن دعوات التحريض يكون فى ظاهرها البناء وفى باطنها الهدم، مضيفًا: "نخلى بالنا، واصحى ليغفلونا".

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