أخبار عاجلة
أحمد عيد عبد الملك يهنئ غزل المحلة بالصعود للدوري الممتاز -
فوز الأهلي والزمالك على الصيد والغابة في دوري المرتبط لسيدات السلة -
المدير الفني لـ البنك الأهلي: مورينيو وسيموني مثلي الأعلى في التدريب.. فيديو -
رئيس نادي البنك الأهلي: وضعنا تجربة المقاولون أمامنا من أجل الصعود للممتاز.. فيديو -
مرتضى منصور يحسم الجدل حول مشاركة فرجاني ساسي بمباراة الرجاء -
عيد مرازيق: فريق البنك الأهلي واجه صعوبات كبيرة للصعود لـ الدوري الممتاز.. فيديو -
ميدو يطالب بدعم الرياضيين بـ متخصص نفسي -
بهاتريك نيمار .. البرازيل تعبر بيرو برباعية بتصفيات مونديال 2022 -
فوز الإكوادور وباراجواي على أوروجواي وفنزويلا في تصفيات مونديال 2022 -
ترامب يحاول اجتذاب أصوات النساء قبل الانتخابات الرئاسية -

شاهد .. مدير الطب البيطرى فى قنا ينفى ظهور قرود بإحدى القرى

أخبار مصرية شريف على 2020-09-22 01:56 تبليغ
شاهد .. مدير الطب البيطرى فى قنا ينفى ظهور قرود بإحدى القرى
شاهد .. مدير الطب البيطرى فى قنا ينفى ظهور قرود بإحدى القرى

وقال إبراهيم يوسف، خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه جرى إرسال لجان من المحافظة ولم ترصد شيئا من هذا القبيل.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى فى قنا ، أنه لا يعرف شيئا عن تلك الصور الملتقطة من الأهالى فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن القرية ليس حولها منطقة جبلية أو مكان غابات لكى تظهر القردة فيها، وأنها من الممكن أن تكون ملكًا لأحد المواطنين.

من جانبه، أكد أحد أهالى القرية، ويدعى سراج الدين عبد الرازق، أن القرود قفزت من سيارة على الطريق الصحراوى، مضيفًا أن بعض الأهالى شاهدوا القرود بعد الخروج من صلاة الجمعة الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. مدير الطب البيطرى فى قنا ينفى ظهور قرود بإحدى القرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 