شاهد .. مدير الطب البيطرى فى قنا ينفى ظهور قرود بإحدى القرى

وقال إبراهيم يوسف، خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه جرى إرسال لجان من المحافظة ولم ترصد شيئا من هذا القبيل.
وأضاف مدير عام الطب البيطرى فى قنا ، أنه لا يعرف شيئا عن تلك الصور الملتقطة من الأهالى فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن القرية ليس حولها منطقة جبلية أو مكان غابات لكى تظهر القردة فيها، وأنها من الممكن أن تكون ملكًا لأحد المواطنين.
من جانبه، أكد أحد أهالى القرية، ويدعى سراج الدين عبد الرازق، أن القرود قفزت من سيارة على الطريق الصحراوى، مضيفًا أن بعض الأهالى شاهدوا القرود بعد الخروج من صلاة الجمعة الماضية.
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