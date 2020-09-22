نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سامح شكري: مصر تؤيد تحقيق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في المقال التالي
وأضاف "شكري"، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة وأكثر المؤيدين لعملها.
وشدد وزير الخارجية المصري، على أن الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة فرصة لمراجعة عمل المنظمة الأممية وإصلاحها.
ففي احتفال بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإنشائها، ستتبنى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إعلانًا يعبر عن إيمانها بأن تحديات اليوم لا يمكن معالجتها إلا من خلال تنشيط تعددية الأطراف.
وستكون الرسالة الشاملة المنبثقة عن أسبوع من الفعاليات رفيعة المستوى لهذا العام رسالة مفهومها التضامن تحت شعار "المستقبل الذي نصبو إليه، الأمم المتحدة التي ننشدها".
انضموا إلينا عبر البث الشبكي من 9 صباحًا حتى 9 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة للاحتفال بهذه اللحظة التاريخية وتشكيل مستقبلنا معًا!
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