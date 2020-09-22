أخبار عاجلة
أحمد عيد عبد الملك يهنئ غزل المحلة بالصعود للدوري الممتاز -
فوز الأهلي والزمالك على الصيد والغابة في دوري المرتبط لسيدات السلة -
المدير الفني لـ البنك الأهلي: مورينيو وسيموني مثلي الأعلى في التدريب.. فيديو -
رئيس نادي البنك الأهلي: وضعنا تجربة المقاولون أمامنا من أجل الصعود للممتاز.. فيديو -
مرتضى منصور يحسم الجدل حول مشاركة فرجاني ساسي بمباراة الرجاء -
عيد مرازيق: فريق البنك الأهلي واجه صعوبات كبيرة للصعود لـ الدوري الممتاز.. فيديو -
ميدو يطالب بدعم الرياضيين بـ متخصص نفسي -
بهاتريك نيمار .. البرازيل تعبر بيرو برباعية بتصفيات مونديال 2022 -
فوز الإكوادور وباراجواي على أوروجواي وفنزويلا في تصفيات مونديال 2022 -
ترامب يحاول اجتذاب أصوات النساء قبل الانتخابات الرئاسية -

التعليم تصدر نشرة المصروفات الدراسية 2021 رياض الأطفال بـ 300 والثانوي 500 جنيه

أخبار مصرية أشرف السيد تبليغ
التعليم تصدر نشرة المصروفات الدراسية 2021 رياض الأطفال بـ 300 والثانوي 500 جنيه
التعليم تصدر نشرة المصروفات الدراسية 2021 رياض الأطفال بـ 300 والثانوي 500 جنيه

انت الان تتابع تفاصيل خبر التعليم تصدر نشرة المصروفات الدراسية 2021 رياض الأطفال بـ 300 والثانوي 500 جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد والذي مقرراً أنه يبدأ في 17 أكتوبر 2020، اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي نشرة المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية لعام 2021، كما تضمن قرار وزير التربية والتعليم أيضاً الفئات المستثناة من دفع المصروفات المدرسية وتخفيض نسبة 50% للعاملين بوزارة التربية والتعليم، وسوف نقدم في السطور التالية وبالمستندات نشرة المصروفات الدراسية 2021.

نشرة المصروفات الدراسية الحكومية 2021:-

أعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي القرار رقم 155 لسنة 2020 والمتضمن تحديد قيمة  المصروفات الدراسية لعام 2021، للمدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم وأيضا لمدارس اللغات من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية عام وفني حيث جاءت المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2021 كما يلي:-

  • المصروفات الدراسية لصفوف رياض الأطفال وحتي الصف الثالث الابتدائي 300 جنيه.
  • المصروفات الدراسية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي 200 جنيه.
  • المصروفات الدراسية للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي العام 500 جنيه.
  • المصروفات الدراسية للتعليم الفني بكل أنواعه وأنظمته 200 جنيه.

الفئات المستثناة من دفع المصروفات الدراسية 2021:-

تضمن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 155 لسنة 2020 بشأن المصروفات الدراسية الفئات المستثناه من دفع المصروفات الدراسية والتي تقرر أعفاؤها من دفع المصروفات وهي كالتالي:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم تصدر نشرة المصروفات الدراسية 2021 رياض الأطفال بـ 300 والثانوي 500 جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 