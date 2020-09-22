مصر تدعو إلى التصدى لمحاولات تفكيك الدول الوطنية ومكافحة الإرهاب

دعا وزير الخارجية سامح شكرى، المجتمع الدولى، ممثلا فى الأمم المتحدة إلى العمل على صيانة السلم والأمن الدوليين والتصدى لمحاولات تفكيك الدول الوطنية ومكافحة الإرهاب، والتصدى للدول التى توظفه وتوفر له التمويل والملاذ الآمن، وكذلك مكافحة التطرف والجريمة المنظمة.





وقال "شكرى"، فى كلمته بافتتاح أعمال اجتماعات الأمم المتحدة، صباح اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرنس، إن مصر تدعو للتصدى لجميع الدول التى توظف الإرهاب لتحقيق أهداف خاصة. وشدد وزير الخارجية، على ضرورة تصدى المجتمع الدولى للدول الداعمة للإرهاب، قائلا "إن مصر لديها رؤية قائمة على مقومات بمقدمتها التأكيد على قيم التكافل والمساواة بين البشر وسيادة الدول على أراضيها ومقدراتها وتجنب الاستقطاب وإعلاء روح الشراكة واحترام الخصوصية الثقافية للشعوب والمجتمعات". كما شدد سامح شكرى، على ضرورة إيجاد آلية ملزمة لصياغة قواعد فعالة لضمان الأمن السيبرانى والمعلوماتى، بالإضافة لصيانة الهياكل المؤسسية والتنظيمية لمؤسسات حفظ السلم والأمن الدوليين.

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