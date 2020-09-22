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موجز السوشيال ميديا.. شوبير يرد على تحذير مرتضى منصور لابنه.. وخالد بيومي يوجه رسالة لـ كارتيرون

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موجز السوشيال ميديا.. شوبير يرد على تحذير مرتضى منصور لابنه.. وخالد بيومي يوجه رسالة لـ كارتيرون
موجز السوشيال ميديا.. شوبير يرد على تحذير مرتضى منصور لابنه.. وخالد بيومي يوجه رسالة لـ كارتيرون

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

وجه أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي السابق ومقدم برنامج ملعب اون، رسالة لـ مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بعد تصريحاته على قناة النادي ردا على تصريحات نجله بشأن الفوز ببطولة الدورى المصري 

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #التعاون_الشارقة بعد هزيمة التعاون السعودي ب ٦ اهداف مقابل لاشيء تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

نشرت الفنانة نجلاء بدر فيديو قديم لها من طفولتها وهى تغني مع الفنان الكبير سمير غانم من احد أعماله الفنيه القديمه.

علق الكابتن خالد بيومي على خسارة المدير الفني السابق لناجي الزمالك باتريس كارتيرون ب ٦ اهداف  في ثاني مباراة له مع فريق التعاون السعودي.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 