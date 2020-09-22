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مندوب مصر بالأمم المتحدة: اجتماع الشق رفيع المستوى يأتى فى مرحلة جوهرية

أخبار مصرية كريم شعبان 2020-09-22 08:27 تبليغ
مندوب مصر بالأمم المتحدة: اجتماع الشق رفيع المستوى يأتى فى مرحلة جوهرية
مندوب مصر بالأمم المتحدة: اجتماع الشق رفيع المستوى يأتى فى مرحلة جوهرية
افتتحت فعاليات الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الحالى بعقد الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة، تحت عنوان "75 عاماً: المستقبل الذى نريده، الأمم المتحدة التى نحتاجها".

وألقى بيان مصر أمام الاجتماع وزير الخارجية سامح شكرى، لطرح الرؤية المصرية فى هذا الاجتماع المهم حول حاضر ومستقبل الأمم المتحدة والنظام الدولى المتعدد الأطراف.

وأوضح السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، خلال بيان صحفى، أن هذا الاجتماع يأتى فى مرحلة جوهرية من تاريخ المنظمة، كما يشهد إصدار الإعلان السياسى الذى يركز على ما حققته المنظومة الدولية والأمم المتحدة فى 75عاماً مضت، وما تواجهه من تحديات فى واقعنا المعاصر، ويطرح تصوراً لصيغة العمل الدولى متعدد الأطراف فى المستقبل لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب من سلم وأمن ورخاء، مضيفاً أن مصر قد اضطلعت على مدار دورة الجمعية العامة رقم (74) بدور نشط فى صياغة وعملية المفاوضات على الإعلان، وحرصت على تضمينه رؤية وتطلعات الشعوب العربية والإفريقية.

وأضاف السفير محمد إدريس أن الاجتماع شهد إصدار تقرير السكرتير العام عن حملة الحوار الدولى Global Dialogue، التى امتدت على مدار العام الماضى عبر وسائل التواصل الاجتماعى للتعرف على آراء المواطنين حول العالم خاصة الشباب فى المنظومة الدولية وكيفية تطويرها بعد مرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة، والتحديات المستحدثة التى تواجه عالم اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الحالى، تشهد العديد من الفعاليات والقمم، التى تنعقد حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حيث ينطلق النقاش العام لرؤساء الدول والحكومات فى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 22 – 30 سبتمبر 2020.

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