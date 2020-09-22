أون لاين.. الشباب والرياضة تطلق اليوم المفتوح للتوظيف الافتراضى

تطلق وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت عن تنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف الافتراضى "أونلاين" اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر الجارى من الساعة 10 صباحا وحتى 2 ظهرا.





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