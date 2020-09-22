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حتى 7 مساء.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة

أخبار مصرية مصطفى فراج 2020-09-22 09:44 تبليغ
حتى 7 مساء.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة
حتى 7 مساء.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة
تختتم اليوم الثلاثاء مكتب التنسيق أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، بعد أن قررت وزارة التعليم العالى مد باب تسجيل الرغبات بأعمال المرحلة الثالثة للتنسيق، والذى كان مقرر وفقا للجدول الزمنى غلق باب التسجيل السابعة مساء أمس الإثنين.

وقررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى الساعة 7 مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجارى، وذلك بعد أن كان مقررا له مساء أمس الإثنين.

وقالت "التعليم العالى" فى بيان لها اليوم إن قرار مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة يأتى فى إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التى تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقى الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثما إعلان النتائج.

وأهابت الوزارة بالطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى أو الطلاب الراغبين فى تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.

ويبلغ طلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة للتنسيق 57185 طالبا و20980 طالبا بالشعبة الأدبية بإجمالى 86 ألفا و165 طالبا وطالبة وهم الناجحين من الدور الأول ثانوية عامة وسيتم إضافة الطلاب الناجحين فى دور الثانى بالثانوية العامة بعد إعلان النتائج.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 