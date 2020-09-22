شعراوى: الزيادة السكانية تلتهم جهود التنمية وتضع المواطن فى دائرة الفقر

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرا عن جهود وحدة السكان بالوزارة فيما يخص تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذى تشرف عليه الوزارة ويتم تنفيذه فى 10 محافظات وهى القليوبية والجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان.





وأكد اللواء محمود شعراوى، وفقا لبيان صحفى، اليوم الثلاثاء، حرص واهتمام الوزارة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 التى شارك فى إعدادها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية للمساهمة فى حل القضية السكانية متشابكة الأبعاد ومتعددة الجهات.

وأوضح الوزير، أنه من الضرورى العمل على تحسين الخصائص السكانية، وزيادة وعى المواطنين تجاه الصحة الإنجابية والعدد الأمثل من الأطفال حيث أن الزيادة السكانية غير المبررة تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها أو الخروج من دائرة الفقر وتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى.

وأشار شعراوى، إلى أنه لابد من المضى قدما نحو الاستمرار فى دعم التحسن فى معدلات النمو السكانى والخصائص والتوزيع السكانى وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكداً دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذى يتم تنفيذه فى جميع محافظات الصعيد والذى يهدف إلى إعداد كوادر محلية قادرة على إدارة البرنامج السكانى على المستوى المحلى من حيث المشاركة فى التخطيط والتنسيق والمتابعة بشكل تشاركى وتكاملى مع باقى الجهات وبالتنسيق مع مكاتب المجلس القومى للسكان بالمحافظات ودعم دور الشباب للمشاركة فى اتخاذ القرار لحل القضية والاستفادة من أفكارهم ومبادراتهم فى هذا الشأن.

وشدد اللواء محمود شعراوى، على دعمه الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لمجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتى مستوى القرية قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات على أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية وتقديم تقارير دورية للسادة المحافظين عن متابعة الموقف السكانى باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.

وفى السياق ذاته، نظمت الوزارة تحت رعاية وزير التنمية المحلية، ورشة العمل الأولى لبناء قدرات وحدات السكان بدواوين عموم خمس محافظات وهم أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط وذلك خلال الفترة 14- 17 سبتمبر 2020، وذلك فى إطار برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الوزارة.

وافتتح الورشة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع مكتب الوزير والديوان العام والذى ألقى كلمة نيابة عن الوزير، كما حضر الجلسة الافتتاحية السفير محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى ودولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان والدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

واستهدفت ورشة العمل بناء قدرات أعضاء وحدات السكان فى استقراء المؤشرات السكانية وتحليلها وأهمية التخطيط بالنتائج ومتابعة الخطط وكيفية تحديد المشكلات والأولويات وبناء شراكات لدعم الحلول المقترحة، وعمل مبادرات جنباً إلى جنب مع أنشطة الخطة السكانية لتلبى حاجات مجتمعية فعلية ومرغوبة من المجتمع وتحقق نتائج سريعة تساعد فى تحسين أداء البرنامج السكانى بالمحافظات وتدعم تنفيذ الاستراتيجية القوميه للسكان والتنمية.

كما اهتمت الورشة بمناقشة المشاركين فى أسلوب العمل مع شركاء العمل السكانى والتنسيق بين الأدوار المختلفة وسبل الشراكات والإجراءات التفصيلية لتنفيذ المهام بما يساعد فى بناء إطار تنظيمى متكامل قائم على الشراكة الفعالة للوصول إلى مستويات نمو سكانى منخفض.

وخلصت الورشة لمجموعة من التوصيات أهمها الاستمرار فى تفعيل دور الشباب فى صنع القرار والتعاون بين فريق وحدات السكان والمديريات المعنية بالأنشطة السكانية والمجتمع المدنى والخاص والمجلس القومى للسكان لتطوير مبادرات سريعة لتلبية احتياجات المواطنين.