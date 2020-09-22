ننشر أسعار تذاكر قطارات الصعيد بكافة أنواعها المكيفة والعادية والروسية

أسعار تذاكر خطوط الصعيد حاليا من القاهرة حتى أسوان بكافة القطارات المكيفة بأنواعها والعادية بأنواعها والروسية الجديدة التى تم بدء الدفع بها مؤخرا، وذلك خلال الجدول التالى:

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