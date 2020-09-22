فيديو.. ضبط عناصر مشاغبة حاولت التعدى على سيارة شرطة بقرية أبو رجوان بالبدرشين

صرح مصدر أمنى بأنه تم إلقاء القبض على العناصر المشاغبة التى حاولت التعدى على سيارة الشرطة بقرية أبو راجون بالبدرشين، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.



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