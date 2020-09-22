"حاولوا التعدي على سيارة شرطة".. ضبط عناصر مشاغبة في قرية أبو رجوان بالبدرشين

صرح مصدر أمني، الثلاثاء، بإلقاء القبض على العناصر المشاغبة التى حاولت التعدى على سيارة الشرطة بقرية أبو راجون بالبدرشين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتظهر الصور التي حصلنا عليها لحظات القبض على المجموعة المشاغبة التي حاولت التعدي على إحدى سيارات الشرطة التي تواجدت في المنطقة للحفاظ على الأمن العام.
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