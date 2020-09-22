الهجرة ترد على استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات مجلس النواب

في إطار متابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للاستفسارات الواردة إليها من الناخبين المقيمين في الخارج حول انتخابات مجلس النواب المصري المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل، صرحت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بأن الوزارة تحرص بين الحين والآخر على إعلام المواطنين بالخارج بآليات المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

جاء ذلك من خلال رد وزارة الهجرة، على أسئلة المصريين بالخارج، وأيضًا نشر جميع الملصقات الإرشادية التفاعلية الخاصة بالانتخابات عبر منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما قدمت وزيرة الهجرة خالص الشكر للمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء الهيئة على المجهود الذي يبذلونه لإجراء جميع الاستحقاقات الانتخابية والدستورية بكل نزاهة وشفافية، علاوة على التعاون المستمر بين الوزارة والهيئة لتيسير المشاركة على المصريين بالخارج في جميع الاستحقاقات.

وأوضحت أن الدولة المصرية ستتيح استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب مثلما تم في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، نظرا لعدد من الاعتبارات يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتى داخل أو خارج السفارات والقنصليات.

وأجابت السفيرة نبيلة مكرم، حول سؤال ورد للوزارة بخصوص وجوب التسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة بالانتخابات البرلمانية، وحالات عدم سريان بطاقة الرقم القومي وعدم وجود جواز سفر مصري، مؤكدة أن مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب تبدأ بدخول المواطن المصري بالخارج للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وتسجيل بياناته على الرابط التالي: www.elections.eg، اعتبارا من الأحد 27 سبتمبر وحتى السبت 10 أكتوبر المقبل، ويظهر للناخب رقم التسجيل إذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين، ويحتفظ بالرقم دون إطلاع أي شخص آخر عليه حتى نهاية العملية الانتخابية، كما يتم إرسال الرقم على البريد الإلكتروني الذي يتم التسجيل به.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه يمكن التسجيل بالرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، ومن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابي سيكون غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناءً عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق، ويمكن استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة/ القنصلية المصرية بالدولة التي يقيم بها ليتمكن من التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة، ومن لا يمتلك جواز سفر مصري يمكن التسجيل ببطاقة الرقم القومي سارية.

وردًا على استفسار حول الجدول الزمني لانتخابات المصريين بالخارج، قالت وزيرة الهجرة إنه سُتجرى انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج بالبريد السريع لكل ناخب على حدة، وذلك على مرحلتين طبقًا للجدول الزمني للانتخابات، حيث تقام على مرحلتين وفقا للدوائر والمحافظات، طبقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020، وتضم المرحلة الأولى 14 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة"، وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة وهى "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وأضافت أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، سيتم طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج لمقار البعثات الدبلوماسية، يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 أكتوبر 2020 للجولة الأولى وفي حالات الإعادة ستكون خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين 19 و20 نوفمبر 2020، على أن تبدأ لجان الانتخاب في الخارج عملها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، لاستقبال خطابات التصويت أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر 2020 للجولة الأولى، وفي حالات الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر 2020.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج ستبدأ في طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج لمقار البعثات الدبلوماسية، يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 2 و3 نوفمبر 2020 للجولة الأولى، وفي حالات الإعادة يومي الخميس والجمعة الموافقين 3 و4 ديسمبر 2020، على أن تبدأ لجان الانتخاب في الخارج عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، لاستقبال خطابات التصويت أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر 2020 للجولة الأولى، وفي حالات الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر 2020.

وقالت الوزيرة إنه ستتاح بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم، على الموقع الرسمي للهيئة خلال الأيام المخصصة لكل دائرة وفقا لدائرة محل إقامته، باستخدام رقم التسجيل، لطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المترشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

واستطردت الوزيرة: "يضع الناخب بطاقتي الاقتراع "الفردي والقائمة" داخل مظروف ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أي بيانات من الخارج، ويضعه مرفقًا به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيًا، داخل ظرف آخر ويدون عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية وإرساله بالبريد المستعجل".

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه لا يجوز للناخب أن يرسل صوته للجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، كما لا يجوز أن يرسل صوته للجنة اقتراع أخرى بخلاف اللجنة التي قام بتسجيل انتخابه عليها.

وردًا على سؤال حول "إمكانية التسجيل لتغيير اللجنة الانتخابية لمكان خارج مصر"، لفتت وزيرة الهجرة إلى أن التسجيل يكون من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بالضغط على "المصريون بالخارج" من القائمة الرئيسية ثم اختيار "طلب التصويت بالخارج"، وفي حالة إذا كان "محل الميلاد" خارج مصر، فإنه يوجد خانة محل الميلاد خارج مصر في نهاية القائمة الخاصة بالبيانات.

وورد للوزارة استفسار حول صعوبة إدخال البيانات باللغة العربية، فأوضحت الوزيرة أنه يوجد لوحة مفاتيح افتراضية بجانب حقلي الاسم الرباعي وإسم الأم "Virtual Keyboard" وهما الحقلان الوحيدان اللذان يجب إدخال بيانتهما باللغة العربية، وفي حالة ظهور رسالة تفيد بوجود خطأ يجب إعادة المحاولة مع مراعاة بعض الاختلافات في طريقة كتابة الأسماء، علي سبيل المثال الهمزات ("ا/أ/ء"، و"ى/ي" و"ه/ة"..... إلخ)، وإذا تم إدخال أحد البيانات بشكل خطأ، فيمكن إعادة إدخال البيانات مرة أخرى.