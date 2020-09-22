لتلبية متطلبات سوق العمل.. بدء تدريب الشباب على 5 مهن مجانا بقنا

أعلنت مديرية القوي العاملة بقنا ، عن بدء الدورات التدريبية مجانا على 5 مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وذلك بمراكز التدريب المهني التابعة لها ، نظرًا لحاجة المجتمع وتخفيفًا لحدة البطالة وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد وجه مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا ، فضلًا عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وفي نفس السياق أوضح أسعد أحمد السيد مدير المديرية، أنه سوف يتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن واستكمال العدد ، ويشمل على مجالات: التركيبات الكهربائية ، والسباكة الصحية ، والتفصيل والحياكة ، والتبريد والتكييف ، والمساحة .

ولفت إلي أن المتدرب سوف يحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات تشمل : حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومي للمتدرب ، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب ، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية ، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، بالإضافة إلي أتوبيسات تنقل المتدربين يوميًا ذهابًا وإيابًا ، وتوزيع زي موحد خاص لكل متدرب مجانًا، مؤكدة أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميا .

وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق، أن يكون سن المتقدم من ١٨ حتى ٤٥ عامًا ، على أن يتم التسجيل بمركز تدريب مهني قفط وعنوانه : قفط - الكلاحين - أمام المرور ، بخلاف مهنة التفصيل والحياكة والتى يتم التقدم عليها بمنطقة قوى عاملة نجع حمادي ، والاستعلام على الرقم : 01221405040 .