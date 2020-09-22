للمصريين بالخارج .. كل ما تريد معرفته عن انتخابات مجلس النواب 2020

وقالت وزارة الهجرة فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتى فى إطار متابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للاستفسارات الواردة إليها من الناخبين المقيمين فى الخارج حول انتخابات مجلس النواب المصرى المزمع إجراؤها فى أكتوبر المقبل.

كما قدمت وزيرة الهجرة خالص الشكر للمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء الهيئة الموقرة، على المجهود الذى يبذلونه لإجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية والدستورية بكل نزاهة وشفافية، علاوة على التعاون المستمر بين الوزارة والهيئة لتيسير المشاركة على المصريين بالخارج فى كافة الاستحقاقات.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية ستتيح استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب مثلما تم فى انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، نظرا لعدد من الاعتبارات يأتى على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج فى ظل انتشار فيروس كورونا وفى إطار الالتزام بالإجراءات التى تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتى داخل أو خارج السفارات والقنصليات.

وأجابت السفيرة نبيلة مكرم حول سؤال ورد للوزارة بخصوص وجوب التسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة بالانتخابات البرلمانية، وحالات عدم سريان بطاقة الرقم القومى وعدم وجود جواز سفر مصرى، مؤكدة أن مشاركة المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب تبدأ بدخول المواطن المصرى بالخارج للموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات وتسجيل بياناته على الرابط التالى: www.elections.eg، اعتبارا من الأحد 27 سبتمبر وحتى السبت 10 أكتوبر المقبل، ويظهر للناخب رقم التسجيل إذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين، ويحتفظ بالرقم دون إطلاع أى شخص آخر عليه حتى نهاية العملية الانتخابية، كما يتم إرسال الرقم على البريد الإلكترونى الذى يتم التسجيل به.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه يمكن التسجيل بالرقم القومى أو جواز السفر سارى الصلاحية متضمناً الرقم القومى، ومن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابى سيكون غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت فى هذا الاستحقاق، ويمكن استخراج بطاقة رقم قومى من خلال البعثات للسفارة/ القنصلية المصرية بالدولة التى يقيم بها ليتمكن من التصويت فى أى انتخابات أو استفتاءات مقبلة، ومن لا يمتلك جواز سفر مصرى يمكن التسجيل ببطاقة الرقم القومى سارية.

وردًا على استفسار حول الجدول الزمنى لانتخابات المصريين بالخارج، قالت وزيرة الهجرة إنه سُتجرى انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج بالبريد السريع لكل ناخب على حدة، وذلك على مرحلتين طبقًا للجدول الزمنى للانتخابات، حيث تقام على مرحلتين وفقا للدوائر والمحافظات، طبقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020، وتضم المرحلة الأولى 14 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة"، وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة وهى "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وتابعت وزيرة الهجرة أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، سيتم طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج لمقار البعثات الدبلوماسية، يومى الإثنين والثلاثاء 19 و20 أكتوبر 2020 للجولة الأولى وفي حالات الإعادة ستكون خلال يومى الخميس والجمعة الموافقين 19 و20 نوفمبر 2020، على أن تبدأ لجان الانتخاب فى الخارج عملها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، لاستقبال خطابات التصويت أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر 2020 للجولة الأولى، وفى حالات الإعادة أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر 2020.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج ستبدأ فى طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج لمقار البعثات الدبلوماسية، يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 2 و3 نوفمبر 2020 للجولة الأولى، وفى حالات الإعادة يومى الخميس والجمعة الموافقين 3 و4 ديسمبر 2020، على أن تبدأ لجان الانتخاب فى الخارج عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، لاستقبال خطابات التصويت أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر 2020 للجولة الأولى، وفى حالات الإعادة أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر 2020.

وقالت الوزيرة إنه ستتاح بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامى الفردى والقوائم، على الموقع الرسمى للهيئة خلال الأيام المخصصة لكل دائرة وفقا لدائرة محل إقامته، باستخدام رقم التسجيل، لطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المترشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

واستطردت الوزيرة: يضع الناخب بطاقتى الاقتراع " الفردى والقائمة" داخل مظروف ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أية بيانات من الخارج، ويضعه مرفقًا به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنًا الرقم القومى، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيًا، داخل ظرف آخر ويدون عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية وإرساله بالبريد المستعجل.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه لا يجوز للناخب أن يرسل صوته للجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، كما لايجوز أن يرسل صوته للجنة اقتراع أخرى بخلاف اللجنة التى قام بتسجيل انتخابه عليها.

وردًا على سؤال حول "إمكانية التسجيل لتغيير اللجنة الانتخابية لمكان خارج مصر"، لفتت وزيرة الهجرة إلى أن التسجيل يكون من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بالضغط على "المصريون بالخارج" من القائمة الرئيسية ثم اختيار "طلب التصويت بالخارج"، وفى حالة إذا كان "محل الميلاد" خارج مصر، فإنه يوجد خانة محل الميلاد خارج مصر فى نهاية القائمة الخاصة بالبيانات.

وورد للوزارة استفسارًا حول صعوبة إدخال البيانات باللغة العربية، فأوضحت الوزيرة أنه يوجد لوحة مفاتيح افتراضية بجانب حقلى الاسم الرباعى واسم الأم "Virtual Keyboard" وهما الحقلان الوحيدان اللذان يجب إدخال بيانتهما باللغة العربية، وفى حالة ظهور رسالة تفيد بوجود خطأ يجب إعادة المحاولة مع مراعاة بعض الاختلافات فى طريقة كتابة الأسماء، على سبيل المثال الهمزات ("ا/أ/ء"، و"ى/ي" و"ه/ة" ......إلخ)، وإذا تم إدخال أحد البيانات بشكل خطأ، فيمكن إعادة إدخال البيانات مرة أخرى.