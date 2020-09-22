القوى العاملة: تعيين 11 شابا وصرف 5 آلاف منحة للعمالة بشمال سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 11 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.





وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن ذلك من ضمن 79 شابا مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 5 آلاف جنيه منحا للعاملين غير المنتظمين، كرعاية اجتماعية وفقاً للائحة المالية لهذه الفئة.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازاتها عن شهر أغسطس الماضى، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 28 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها فى المحافظة.

وفى مجال التفتيش العمالى قامت المديرية بالتفتيش على 116 منشأة، وتحرير محضر عمالى، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 15 منشأة، والاشتراك فى لجنة واحدة للتراخيص للمحال العامة بناء على خطاب من الصندوق الإجتماعى.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 15 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالى.