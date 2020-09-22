القوى العاملة: بدء تدريب الشباب على 5 مهن مجانا فى قنا

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن ذلك نظراً لحاجة المجتمع وتخفيفاً لحدة البطالة وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بجميع المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعى فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، وأعمال التعقيم والتطهير اليومى للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وفى نفس السياق أوضح أسعد أحمد السيد مدير المديرية، أنه سوف يتم البدء فى عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن واستكمال العدد، ويشمل على مجالات: التركيبات الكهربائية، والسباكة الصحية، والتفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، والمساحة.

ولفت إلى أن المتدرب سوف يحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات تشمل: حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومى للمتدرب، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، بالإضافة إلى أتوبيسات تنقل المتدربين يومياً ذهاباً وإياباً، وتوزيع زى موحد خاص لكل متدرب مجانا، مؤكدة أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميا.

وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق، أن يكون سن المتقدم من 18 حتى 45 عاما، على أن يتم التسجيل بمركز تدريب مهنى قفط وعنوانه: قفط - الكلاحين - أمام المرور، بخلاف مهنة التفصيل والحياكة والتى يتم التقدم عليها بمنطقة قوى عاملة نجع حمادى، والاستعلام على الرقم : 01221405040.