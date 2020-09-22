صور.. وزراء النقل والزراعة والتجارة يبحثون التكامل بين المشروعات المشتركة

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الثلاثاء، بحضور مساعد وزير التجارة والصناعة وقيادات الوزارات الثلاثة، وذلك لبحث التكامل بين المشروعات التى تنفذها هذه الوزارات لتحفيز بيئة الاستثمار وإحداث التنمية الاقتصادية المنشودة.





وأكد المهندس كامل الوزير خلال اللقاء أن استراتيجية وزارة النقل تعتمد على التنسيق والتكامل بينها وبين كافة الوزارات الأخرى فيما يتم تنفيذه والتخطيط له من مشروعات، بما يساهم فى إحداث التنمية الشاملة باعتبار أن النقل بكل أنواعه يعتبر الركيزة الأساسية المرتبطة بالصادرات والواردات وبنقل المنتجات الزراعية والصناعية من أماكن التمركز الزراعى والصناعى إلى مناطق التوزيع وإلى الموانئ البحرية.

وأضاف أن كل مشروعات الوزارة سواء فى مجال الطرق والكبارى أو فى مجال السكك الحديدية أو فى مجال الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية يراعى فيها الربط مع المناطق الزراعية والصناعية بما يحفز بيئة الاستثمار وبما يعود إيجابيا على الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية الاقتصادية.



وأشار إلى الجهود الحالية وخطط الوزارة لزيادة الربط التجارى ونقل البضائع مع الدول الأخرى مثل السعودية عن طريق خط "سفاجا/ ضبا والأردن" عن طريق خط "نويبع/ العقبة"، وكذلك مخططات الربط السككى مع السودان وتنفيذ طريق "القاهرة/ أسوان الصحراوى الغربى" الذى يعتبر جزءا من محور "القاهرة/ كيب تاون"، بالاضافة إلى جهود وزارة النقل لجعل مصر مركزا لتجارة الدول الأوروبية إلى إفريقيا.

من جانبه، أشاد وزير الزراعة باستراتيجية وزارة النقل التى تعتمد على التنسيق مع الوزارات الأخرى فيما يتعلق بالمشروعات، خصوصا وأن النقل يعتبر أحد أهم عوامل نجاح منظومة نقل المنتجات الزراعية وأحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار وأن مناطق الاستصلاح الزراعى المطلوب خدمتها هى شرق العوينات وتوشكى وغرب المنيا ووسط وشمال سيناء.



وفى الختام، أكد وزير النقل تلبية كل مقترحات المقدمة من وزارتى التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى فيما يتعلق بمساهمة وزارة النقل فى رفع كفاءة عدد من الطرق أو زيادة عدد عربات المبردات الخاصة بالسكة الحديد بما يعود بالنفع على عملية نقل المنتجات الزراعية والصناعية وزيادة حركة الصادرات والواردات.