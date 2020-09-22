صحة الغربية: الكشف الطبى على 320 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس النواب

وأضاف حميدة، فى تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن الكشف الطبى يجرى فى مستشفيات: زفتى العام، السنطة العام، المحلة العام، المنشاوى العام، كفر الزيات العام، وقطور المركزى، ومن المقرر أن يستمر حتى 26 سبتمبر الجارى.
وأوضح أنه تم التشديد على إدارة المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين، كما جرى تخصيص أماكن منفردة للكشف الطبى عليهم بمسارات خاصة.
وطالب حميدة المرشحين بالدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف الطبى، حيث إن وزارة الصحة ملتزمة بالكشف على من قام بالتسجيل طبقا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع.
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