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صحة الغربية: الكشف الطبى على 320 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس النواب

أخبار مصرية أحمد حمدى 2020-09-22 09:53 تبليغ
صحة الغربية: الكشف الطبى على 320 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس النواب
صحة الغربية: الكشف الطبى على 320 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس النواب
 قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن مستشفيات المحافظة المحددة لإجراء الكشف الطبى على المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب استقبلت 320 مرشحا محتملا حتى الآن، مشيرا إلى أن جميعهم خضعوا للكشف الطبى.

وأضاف حميدة، فى تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن الكشف الطبى يجرى فى مستشفيات: زفتى العام، السنطة العام، المحلة العام، المنشاوى العام، كفر الزيات العام، وقطور المركزى، ومن المقرر أن يستمر حتى 26 سبتمبر الجارى.

وأوضح أنه تم التشديد على إدارة المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين، كما جرى تخصيص أماكن منفردة للكشف الطبى عليهم بمسارات خاصة.

وطالب حميدة المرشحين بالدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف الطبى، حيث إن وزارة الصحة ملتزمة بالكشف على من قام بالتسجيل طبقا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 