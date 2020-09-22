مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء ، بمقر المجلس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

ويناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره ،ويبحث المجلس توفير السلع الإساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات واستمرار المراقبة على الاسواق لعدم التلاعب بالأسعار.

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات ،ويبحث ايضا موقف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات ، والتشديد على عدم اقامة اَي مخالفات بناء جديدة.

واكدت مصادر حكومية ان اجتماع مجلس الوزراء سوف يناقش مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

واكدت المصادر ان إنشاء الهيئة له أهمية قصوى في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير التعليم الفني وتحديث ووضع إطار عام المناهج بالتعليم الفني موضحة ان مهام الهيئة وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني فضلًا عن ضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية.

واشارت المصادر الى أن الهيئة الجديدة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفني للاعتماد العالمي،كما تسهم الهيئة بشكل كبير في توفير العمالة الفنية المدربة لتلبية متطلبات أسواق العمل في الداخل والخارج ، كما أن انشاء الهيئة العمل على القضاء على التعددية في التعليم الفني.

وحول توفير الدعم لمنظومة التعليم الفني اكدت المصادر ان سيتم توفير الدعم من خلال عدة وسائل ومنها صندوق الاستثمار للتعليم، حيث انه له دور مهم في ربط عملية التعليم باحتياجات سوق العمل.

وكشفت المصادر ان القانون عمل عليه وزارة التربية والتعليم والقوى العاملة والتخطيط حيث تم الانتهاء من قانون الهيئة الجديدة المستقلة لضمان جودة برامج التعليم الفني والقانون لافتا ان القانون سيعرض على مجلس الوزراء ، غدا الخميس.

وكشف المصدر انه سيتم إطلاق اسم "اتقان" على هذه الهيئة المستقلة وهى ليست تابعة للوزارة وانما الوزارة مكلفة بانشائها من قبل الرئيس السيسي.