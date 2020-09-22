مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان ينظم دورة إعداد الاختبار الإلكتروني

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان، دورة إعداد الاختبار الإلكتروني وفق جدول المواصفات، وذلك ضمن سلسلة الدورات التدريبية المجانية المقدمة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أون لاين اللازمة لتطبيق نظام التعلم الهجين، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

وتتم فعاليات الدورة خلال الفترة من ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ وحتى ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠.

هذا وتهدف الدورة إلى التعرف على مفهوم الاختبارات الالكترونية، معرفة المصطلحات الخاصة بالاختبارات الإلكترونية، وتحديد أنواع الاختبارات الإلكترونية، وإدراك مميزات وعيوب الاختبارات الإلكترونية، فهم مراحل تصميم الاختبارات الإلكترونية، ومعرفة ما يجب مراعاته عند توظيف الاختبارات الإلكترونية، تحديد أنواع برمجيات تصميم الاختبارات الإلكترونية، وصياغة أنواع الأسئلة في الاختبار الالكتروني، وضع إرشادات تربوية لأعضاء هيئة التدريس قبل بناء اختبار الكتروني، وإعداد جدول المواصفات إتقان الطرق المختلفة لتصميم الاختبار، والتطبيق على بعض القوالب الجاهزة لتصميم الاختبار الالكتروني، شرح كامل لكيفية عمل اختبار الكتروني، معرفة كيفية منع الغش في الاختبارات الإلكترونية.

ويتم التسجيل في الدورة التدريبية عن طريق الرابط التالي:

https:docs.google.comformsde1FAIpQLScyMszCvntbZHv0lLryZVrZf8-nhlUnEcCkt__V-xg2LYjzxAviewform?usp=sf_link