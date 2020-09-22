القوى العاملة: تعيين 11 شباباً والتفتيش على 131 منشأة بشمال سيناء

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء 11 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 79 شابًا مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 5 آلاف جنيه منحًا للعاملين غير منتظم، كرعاية اجتماعية وفقًا للائحة المالية لهذه الفئة.تلقي وزير القوي العاملة، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازاتها عن شهر أغسطس الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 28 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.وفى مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 116 منشأة، وتحرير محضر عمالي، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 15 منشأة، والاشتراك في لجنة واحدة للتراخيص للمحال العامة بناء على خطاب من الصندوق الإجتماعي.كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 15 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

القوى العاملة: تعيين 2334 شابًا.. بينهم 24 من ذوى القدرات خلال شهر بالجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة 2334 شابًا، بينهم 24 شابًا من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 8640 راغب عمل، وتوفير 1597 فرصة عمل أخرى.

وأوضح الوزير أنه تم إستخراج 1427 شهادة قياس مستوى مهارة و1338 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقي الوزير، تقريرًا بذلك من محمد عيسى، وكيل الوزارة مدير المديرية بانجازاتها عن شهر أغسطس الماضي، أشار فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 32 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 7 محاضر، ومنح مهلة قانونية لـ 31 منشأة أخري، بالإضافة إلى تلقي 7 شكاوي جاري بحثها، أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 169 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال: إنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 112 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 43 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 6 آخرين طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأشار إلي أنه في مجال علاقات العمل تم تلقى 1186 شكوى عمالية، تم تسوية 90 شكوى منها، واتخاذ الإجراء القانوني تجاه 411 شكوى، مراحل منها 181 شكوي، بالإضافة إلى 504 شكوى ما زالوا تحت البحث والدراسة.

