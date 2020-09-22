نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التوعية بمخاطر فيروس كورونا.. ندوة بـ"زراعة عين شمس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت كلية الزراعه جامعة عين شمس بالتعاون مع كليه التمريض جامعة عين شمس ندوة توعوية حول فيروس كورونا المستجد تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس،الأستاذه الدكتوره سحر موسى سليمان عميد كليه التمريض جامعه عين شمس، الأستاذ الدكتور احمد جلال عميد كليه الزراعه جامعه عين شمس، الأستاذه الدكتوره هيام رفعت وكيل كليه التمريض لشئون البيئه، والأستاذ الدكتور ايمن صالح مدير عام مستشفيات جامعه عين شمس، الأستاذه الدكتورة ساميه عبده جرجس نائب مدير عام مستشفيات جامعه عين شمس، وذلك للعاملين بكلية الزراعة جامعه عين شمس.

حاضر بها كلا من أ.م.د. اميرة مرسى يوسف الاستاذ المساعد بقسم النساء والتوليد كليه التمريض جامعه عين شمس أ.م.د. شيماء نبيل الاستاذ المساعد بقسم جراحى باطنى كليه التمريض جامعه عين شمس، دانجيه عزت مدرس بقسم النساء والتوليد كليه التمريض جامعه عين شمس، د.ارزاق خليل مدرس بقسم جراحى باطنى كليه التمريض جامعه عين شمس.

وتضمنت الندوه التعريف بفيروس كورونا المستجد وطرق انتقال العدوى وفتره الحضانه للمرض، واعراض المرض والحمايه وطرق منع انتشار المرض والتدابير الوقائيه فى الكليات وكيفيه تهيئه موقع العمل والأجراءات المتبعه من قبل الموظفين اثناء التنقل من المنزل واثناء اوقات العمل.

وأكد القائمين على الندوة على ضرورة تكرار هذه الندوه للطلاب عند بدايه العام الدراسى الجديد.