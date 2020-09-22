نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: 180 ألف طالب وطالبة يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي 2020/2021 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن أستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 180 الف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020-2021.
وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح الخميس الموافق 17 سبتمبر، وينتهى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري.
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