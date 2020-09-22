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الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم أضاحى فى 4 محافظات غدا

أخبار مصرية أحمد حمدى 2020-09-22 11:11 تبليغ
الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم أضاحى فى 4 محافظات غدا
الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم أضاحى فى 4 محافظات غدا
أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 16 طنًا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، غدًا الأربعاء، بمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، بواقع 4 أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع السابع على التوالى.

وأوضحت الأوقاف فى بيان اليوم الثلاثاء، أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه بلغ 745 ألف كيلو.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية خلال عملية التوزيع، وعدم تصوير أحد، وتفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

 

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