كفر الشيخ: فتح مراكز المعلومات لتخفيف الزحام على طلبات التصالح

قرر جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فتح مراكز المعلومات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، للعمل كمراكز تكنولوجية مصغرة مثيل ما تم اتخاذه، بالتنسيق مع 88 مدرسة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.





وأوضحت المحافظة، فى بيان صحفى، أن ذلك نظراً لما تشهده المراكز التكنولوجية من إقبال شديد من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، حرصاً على راحة المواطن، والحد من الزحام، حفاظاً على صحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

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