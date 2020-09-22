القوى العاملة: مصرى يحصل على 294 ألف جنيه مستحقاته بالسعودية

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى باسم الوزارة، فى بيان صحفى، أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن "حسن. م. م. ح"، والذى كان يعمل بإحدى شركات المقاولات العامة بالرياض وحصوله على مستحقاته المالية النظامية المتأخرة لدى الشركة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وكشف الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس المكتب، عن أنه بعد تعثر المفاوضات الودية مع الشركة تم السير فى دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية، وصدر الحكم لصالح العامل وإلزام الشركة بدفع مبلغ 70500 ريال.

وتم إصدار أمر تنفيذ للعامل من محكمة التنفيذ وبعد استلام العامل لأمر التنفيذ حضر إلى مقر المكتب العمالى للمساعدة فى تنفيذه، وعليه تم التصالح مع الشركة، والتى قامت بتحرير شيك مصرفى بالمبلغ وتم إعطائهم مخالصة من العامل.

وطلب العامل مخاطبة مكتب العمل لاستخراج تأشيرة خروج نهائى، وحتى يستطيع العودة إلى أرض الوطن تم التنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض لإنهاء إجراءات الخروج النهائى للعامل.