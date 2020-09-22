وزير القوي العاملة: مصري يحصل 294 ألف جنيه مستحقاته عن...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية ، نجح فى الحصول على مستحقات عامل مصري يعمل لدى إحدى شركات المقاولات بالمملكة ، بلغت إجماليها 70 ألفاً و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 294 ألفاً و69 جنيها مصريا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي باسم الوزارة ، أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن "حسن.م.م.ح"، والذي كان يعمل بإحدى شركات المقاولات العامة بالرياض وحصوله على مستحقاته المالية النظامية المتأخرة لدى الشركة ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وبالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض ، كشف الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب ، عن أنه بعد تعثر المفاوضات الودية مع الشركة تم السير فى دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية ، وصدر الحكم لصالح العامل وإلزام الشركة بدفع مبلغ 70500 ريال .

وتم إصدار أمر تنفيذ للعامل من محكمة التنفيذ وبعد استلام العامل لأمر التنفيذ حضر إلى مقر المكتب العمالى للمساعدة فى تنفيذه ، وعليه تم التصالح مع الشركة ،والتى قامت بتحرير شيك مصرفى بالمبلغ وتم إعطائهم مخالصة من العامل.

وطلب العامل مخاطبة مكتب العمل لاستخراج تأشيرة خروج نهائي . وحتى يستطيع العودة إلى أرض الوطن تم التنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض لإنهاء إجراءات الخروج النهائي للعامل.