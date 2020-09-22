القوى العاملة: مصري يحصل على 294 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، نجح فى الحصول على مستحقات عامل مصري يعمل لدى إحدى شركات المقاولات بالمملكة، بلغ إجماليها 70 ألفًا و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 294 ألفًا و69 جنيها مصريا.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي باسم الوزارة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن "حسن. م. م. ح"، والذي كان يعمل بإحدى شركات المقاولات العامة بالرياض، وحصوله على مستحقاته المالية النظامية المتأخرة لدى الشركة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وبالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض، كشف الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس المكتب، أنه بعد تعثر المفاوضات الودية مع الشركة تم السير فى دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية، وصدر الحكم لصالح العامل وإلزام الشركة بدفع مبلغ 70500 ريال.

وتم إصدار أمر تنفيذ للعامل من محكمة التنفيذ وبعد استلام العامل لأمر التنفيذ حضر إلى مقر المكتب العمالى للمساعدة فى تنفيذه، وعليه تم التصالح مع الشركة، والتى قامت بتحرير شيك مصرفى بالمبلغ وتم إعطاؤهم مخالصة من العامل.

وطلب العامل مخاطبة مكتب العمل لاستخراج تأشيرة خروج نهائي، وحتى يستطيع العودة إلى أرض الوطن تم التنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض لإنهاء إجراءات الخروج النهائي للعامل.