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شاهد.. لحظة طعن شاب مصري على يد سعودي

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شاهد.. لحظة طعن شاب مصري على يد سعودي
شاهد.. لحظة طعن شاب مصري على يد سعودي

تعرض شاب مصري بالسعودية لعملية طعن في ذراعه اليسرى من جانب مواطن سعودي بالرياض إثر مشاجرة نشبت بينهما.

من جانبه، أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية ، بمتابعة حالة العامل المصري الذي تعرض للطعن نتيجة المشاجرة مع أحد الأشخاص السعوديين، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، فضلًا عن التنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية لمعرفة ملابسات الحادث، وزيارته بالمستشفى؛ للاطمئنان على حالته الصحية من الفريق الطبي المعالج ، وإبلاغه تمنياتنا له بالشفاء العاجل.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس المكتب العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه تم الحصول على بيانات أولية عن المصري المصاب ويدعى عصام محمد العربي، حيث تعرض لحادث طعن نتيجة مشاجرة مع أحد الأشخاص السعوديين بالرياض وتم نقله إلى مستشفى المواساة لتلقي العلاج، حيث تبين وجود جرح بالذراع اليمنى وجرح آخر بالظهر، وحالته مستقرة نسبيًا، وفى حاجة لإجراء عملية جراحية.

وجار التنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض لمتابعة القضية وحالة المصاب.

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