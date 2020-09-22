نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في المقال التالي
فى بداية الاجتماع، أشار الوزير إلى أهمية الدور الذى تقوم به الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، لافتا إلى المراكز البحثية ودورها فى تحويل مخرجات البحث العلمى إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم لوكالة الفضاء المصرية من أجل تحقيق أهداف الوكالة، واستحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء.
وخلال الاجتماع استعرض بيومى زهران المشروعات التعاقدية الدولية والمحلية للعام المالي 2020-2021، وتشمل عدة مشروعات منها: بروتوكولات التعاون المشترك، والدراسات الميدانية والاستشارات العلمية، ومشروعات التعاقدات الدولية مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقى.
كما استعرض المجلس تقريرا حول النشاط الصيفي الذى قدمته الهيئة لطلاب المدارس والجامعات.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة التدريس والتي تتعلق بالترقيات، والتعيينات، والإعارات.
وعلى هامش الاجتماع، شهد الوزير مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية؛ بهدف التعاون بين الجانبين فى المجالات الأكاديمية والبحث العلمى والتدريب ودعم البرامج التطويرية، وذلك بحضور الدكتور علاء فهمى رئيس مجلس أمناء الجامعة.
وخلال توقيع البروتوكول، أشار الوزير إلى النقلة النوعية التى شهدتها الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أهمية وتميز الجامعة بين المؤسسات التعليمية خاصة فى ظل ما تشهده المنظومة التعليمية من تفعيل مبادرات التعلم الإلكترونى والتعليم عن بعد.
كما شهد الوزير مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وشركة العامرية لتكرير البترول؛ بهدف التعاون فى عدد من المجالات، منها: تنفيذ المشروعات والاستشارات العلمية والبيئية المشتركة، بناء القدرات الفنية والتقنية وقواعد البيانات، تكنولوجيا المعلومات والاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، إدارة المخاطر البيئية، دراسات تقييم الأثر البيئى.
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