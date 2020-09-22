نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنظم ورشه عمل بمركز الخصوص للتدريب على الحياكة وقص الباترون في المقال التالي
وجاءت هذه الورشة لتدريب عدد من السيدات في مركز الخصوص على الحياكة وقص الباترون ليتقنوا حرفة يستطيعوا فيما بعد بدء مشروع صغير بها من أجل حياة كريمة لأهالي منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، كما ستتوالى ورش العمل في هذا المجال لمدة شهر ونصف.
القائم على التدريب من قسم الملابس الجاهزة المعيدة آية داوود، تحت قيادة الاستاذ الدكتورعبد الرحيم رمضان رئيس قسم الملابس الجاهزة.
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