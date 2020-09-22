الصحة: انخفاض أعداد الإصابات بكورنا 8.75% مقارنة بالأسبوع الماضى

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر شهدت انخفاض أعداد المصابين هذا الأسبوع بنسبة 8.75% عن الأسبوع الماضى، مقارنة بالوضع فى العديد من البلدان الأخرى التى تشهد عودة أعداد الإصابات للارتفاع من جديد، الأمر الذى يعكس تطوراً وتحوراً للفيروس.

وتطرقت الوزيرة إلى إشادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بموقف مصر من المشاركة فى الأبحاث السريرية والإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تُشارك على نحو فاعل فى تجربة "التضامن" السريرية الدولية التى أطلقتها منظمة الصحة العالمية بهدف المساعدة فى إيجاد علاج ناجح لمرض كوفيد 19، والتوصل إلى نتائج سريعة بشأن أى الأدوية يبطئ تطور المرض، أو يحسن فرص البقاء على قيد الحياة، لافتةً إلى أن تجربة "التضامن" تقوم على مقارنة الخبرات العلاجية، ومستويات الرعاية، وتقييم فاعلية معالجة كوفيد 19 من خلال إشراك مرضى من بلدان متعددة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى مازالت تمثل ضمانة رئيسية وفعالة فى خفض مخاطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إن معدل تفشى المرض ما زال يزداد فى أماكن التجمعات، وتلك التى بها سوء التهوية، ومع انخفاض الالتزام بالكمامات.