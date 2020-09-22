فيديو.. وائل غنيم عن محمد على: بيمثل وباين على وشه إنه بيشتغل نفسه

هاجم وائل غنيم، المقاول الهارب محمد على، فى بث مباشر، اليوم الثلاثاء، بسبب محاولاته المستمرة لإثارة الأزمات وزعزعة أمن واستقرار مصر، مؤكدا أن محمد على يوهم بعض الناس أنه يناضل بينما يتم توجيهه من قبل مخابرات قطر لتحريك الشعب ضد الدولة وتخريبها، ويعيش حياة رغدة هادئة فى برشلونة.





وقال غنيم، فى البث المباشر على صفحته بـ"فيسبوك": "انت بتنزل الناس عشان تدمر البلد، وبتفتى، احنا خايفين على البلد نسيبها لواحد مغفل زى دا قاعد يقول أى كلام وهو فى برشلونة عامل نفسه مناضل.. بيضحك المغفل على ناس مغفلة عشان ينزلهم الشوارع.. واللى بيعمل الكلام دا مخابرات دول زى قطر". أضاف وائل ساخرا من دعوات محمد على: "بصوا الشوارع حلوة ازاى يا جماعة الله يالا نعمل ثورة نهد بلدنا علشان تبقى شوارعنا جميلة كدا، يالا بينا عشان نهد الشوارع كلها وننزل نحرقها.. بصوا مش قادر يمسك نفسه من الضحك لأنه بيمثل، وباين على وشه إنه بيشتغل نفسه". تابع: "الكلام دا كله تخطيط على فكرة، الإخوان جماعة بتخطط، محمد على مش إخوان، إحنا مش عبط، لكن دى ناس بتهيج الناس، عشان يتقال دا مش الإخوان هم اللى بيحركوا الناس يا جماعة دا من الشعب.. دا هيصلح إيه البعيد دا، دا مبيعرفش يشوف أصلا عشان يصلح". facebook facebook

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