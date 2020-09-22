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فيديو.. باحث اقتصادى: تجربة مصر الإصلاحية معيار استرشادى للدول الأخرى

أخبار مصرية مصطفى فراج 2020-09-22 12:18 تبليغ
فيديو.. باحث اقتصادى: تجربة مصر الإصلاحية معيار استرشادى للدول الأخرى
فيديو.. باحث اقتصادى: تجربة مصر الإصلاحية معيار استرشادى للدول الأخرى
أكد الباحث الاقتصادى أحمد على، أن مصر قطعت أشواطًا كبيرة فى طريق التنمية، مضيفًا إن تجربة مصر الإصلاحية تقدم كمعيار استرشاديه من صندوق النقد الدولى لكل الدول التى تسعى للتنمية، مشيدًا بدور المصريين فى دفع مصر لتخطى أزمة .

وقال على خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة فى العديد من الملفات، وأبرزها مجال الطاقة الذى استطاعت من خلاله الدولة جذب الكثير من الاستثمارات وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي، وخصوصا مع مساعى اتجاه مصر لتصبح مركز إقليمى للطاقة، بجانب محطة الطاقة النووية بالضبعة، والطاقة الشمسية بالزعفرانة.


كما أشار الباحث الاقتصادى إلى أن الدولة حققت إنجازات وتطور كبير فى البنية التحتية والطرق والكبارى والنقل، بجانب المشروعات الزراعية وأبرزها المشروع القومى لزراعة مليون ونصف المليون فدان.

وأكد أن مسيرة التنمية تسير وفقًا لرؤية كاملة بشكل متوازى مع الرؤية المحلية 2030 والرؤية الإفريقية 2063.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 