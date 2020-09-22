وقال على خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة فى العديد من الملفات، وأبرزها مجال الطاقة الذى استطاعت من خلاله الدولة جذب الكثير من الاستثمارات وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي، وخصوصا مع مساعى اتجاه مصر لتصبح مركز إقليمى للطاقة، بجانب محطة الطاقة النووية بالضبعة، والطاقة الشمسية بالزعفرانة.
كما أشار الباحث الاقتصادى إلى أن الدولة حققت إنجازات وتطور كبير فى البنية التحتية والطرق والكبارى والنقل، بجانب المشروعات الزراعية وأبرزها المشروع القومى لزراعة مليون ونصف المليون فدان.
وأكد أن مسيرة التنمية تسير وفقًا لرؤية كاملة بشكل متوازى مع الرؤية المحلية 2030 والرؤية الإفريقية 2063.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. باحث اقتصادى: تجربة مصر الإصلاحية معيار استرشادى للدول الأخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.