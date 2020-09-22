فيديو.. باحث اقتصادى: تجربة مصر الإصلاحية معيار استرشادى للدول الأخرى

وقال على خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة فى العديد من الملفات، وأبرزها مجال الطاقة الذى استطاعت من خلاله الدولة جذب الكثير من الاستثمارات وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي، وخصوصا مع مساعى اتجاه مصر لتصبح مركز إقليمى للطاقة، بجانب محطة الطاقة النووية بالضبعة، والطاقة الشمسية بالزعفرانة.



كما أشار الباحث الاقتصادى إلى أن الدولة حققت إنجازات وتطور كبير فى البنية التحتية والطرق والكبارى والنقل، بجانب المشروعات الزراعية وأبرزها المشروع القومى لزراعة مليون ونصف المليون فدان.

وأكد أن مسيرة التنمية تسير وفقًا لرؤية كاملة بشكل متوازى مع الرؤية المحلية 2030 والرؤية الإفريقية 2063.