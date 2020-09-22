عرض برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يرصد جهود وزارة النقل من خلال مشروع تطوير ورش الفرز للقطارات بسكك حديد مصر.





وأجرى البرنامج جولة داخل مشروع تطوير الورش، والتقى عددًا من المسئولين الذين أكدوا أن ورش الفرز من أكبر ورش الهيئة فى المنطقة المركزية إذ تشمل 5 ورش أساسية أبزرها ورش الجرارات والعربات الإسبانى والفرنسى والنوم والبضائع. وقال أحد المسؤولين: "إن هناك 1300 عربة سيغيرون شكل السكك الحديدية تمامًا، ونعمل على تطوير نظم الإشارات التى ستساهم فى انخفاض الأعطال والقضاء عليها نهائيًا".

وعن الصيانة، ذكر المسؤول أنه يتم إجراء صيانة يومية ودورية كل 15 يوميا، وصيانات نصف سنوية وسنوية، وأخرى كل 3 سنوات، فى ظل الورش المنشرة على مستوى الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. جهود النقل لتطوير ورش فرز القطارات بسكك حديد مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.