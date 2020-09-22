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شاهد.. جهود النقل لتطوير ورش فرز القطارات بسكك حديد مصر

أخبار مصرية مصطفى فراج 2020-09-22 12:08 تبليغ
شاهد.. جهود النقل لتطوير ورش فرز القطارات بسكك حديد مصر
شاهد.. جهود النقل لتطوير ورش فرز القطارات بسكك حديد مصر
عرض برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يرصد جهود وزارة النقل من خلال مشروع تطوير ورش الفرز للقطارات بسكك حديد مصر.

وأجرى البرنامج جولة داخل مشروع تطوير الورش، والتقى عددًا من المسئولين الذين أكدوا أن ورش الفرز من أكبر ورش الهيئة فى المنطقة المركزية إذ تشمل 5 ورش أساسية أبزرها ورش الجرارات والعربات الإسبانى والفرنسى والنوم والبضائع.

وقال أحد المسؤولين: "إن هناك 1300 عربة سيغيرون شكل السكك الحديدية تمامًا، ونعمل على تطوير نظم الإشارات التى ستساهم فى انخفاض الأعطال والقضاء عليها نهائيًا".


وعن الصيانة، ذكر المسؤول أنه يتم إجراء صيانة يومية ودورية كل 15 يوميا، وصيانات نصف سنوية وسنوية، وأخرى كل 3 سنوات، فى ظل الورش المنشرة على مستوى الجمهورية.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 