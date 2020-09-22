ثورة الضحك.. المصريون يسخرون من محمد على والجماعة الإرهابية

وسادت حالة من السخرية العارمة الممزوجة بخفة ظل المصريين خلال الهاشتاج، موجهين عدة أسئلة إلى الهارب محمد على وجماعة الإخوان الإرهابية، الذين أطلقوا عدة دعوات تخريبية، ولكنها فشلت جميعا بفضل وعى الشعب المصرى ضد المؤامرات التى تحاك للوطن.
وقال أشرف أحمد، أحد الناشطين عن فشل دعوات الفوضى: "الزهق يصيب الإخوان من كثرة دعوتهم للتظاهر كل سنة"، وقال آخر: الثورة كده هتدخل ملاحق، بينما علق آخر: الثورة ظبطت المنبه a.m. ولا p.m، كما سخرت ناشطة: الناس ثورتها السبت والحد وأنتم ثورتكم مفهاش حد.
وعبر عدد من النشطاء عن غضبهم من تلك الدعوات التخريبية، والتى يقودها الهارب محمد على، لإفساد إنجازات الدولة المصرية فى جميع المجالات، حيث قال ناشط: "خرفان بيحركها واحد سكرى وخمورجى فى أسبانيا".
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