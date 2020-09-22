صور.. نماذج محاكاة مفاجئة بـ 4 أنفاق استعدادا للأمطار بالإسكندرية

نفذت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بالتنسيق مع الأحياء، فجر اليوم الثلاثاء، نماذج محاكاة مفاجئة عن كيفية التعامل مع الأمطار بـ 4 أنفاق بأحياء المنتزه أول وثان، وذلك لاختبار استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الشتاء.





وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إنه تم تنفيذ نماذج المحاكاة بضخ كميات كبيرة من المياه بأنفاق "45، سيدى بشر، محمد نجيب، المندرة".

وأضاف نافع، أن التجربة تضمنت اختبار محطات الصرف الصحى بـ"كوبرى المندرة، الشيراتون، العصافرة بطريق كورنيش الإسكندرية".

ولفت إلى أنه تم اختبار كفاءة الطلمبات وسرعة تصريف المياه، فضلا عن كفاءة مولدات الكهرباء الاحتياطية بتلك المناطق، وذلك للتأكد جاهزيتها للتعامل الفورى مع النوات الشديدة.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحى على جاهزية جميع المعدات وسيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة لموسم الشتاء.

كان المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تابع الأسبوع الماضى، معدات واستعدادات شركتى الصرف الصحى ومياه الشرب بالإسكندرية، لاستقبال موسم الشتاء.