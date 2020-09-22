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وفاة "الشيخ فايز" شقيق الفنان محمود حميدة

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وفاة "الشيخ فايز" شقيق الفنان محمود حميدة
وفاة "الشيخ فايز" شقيق الفنان محمود حميدة

توفي اليوم الثلاثاء، الشيخ فايز حميدة، شقيق الفنان محمود حميدة، في قرية منيل السلطان مركز أطفيح بالجيزة.

 

وأكد مقربون من عائلة الفنان محمود حميدة أن الدفن اليوم في مقابر العائلة بالقرية، والعزاء يقتصر على تشييع الجنازة.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 