محمد صلاح يدعو إلى تعليم جيد للأطفال اللاجئين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

وجه لاعب كرة القدم العالمي الشهير محمد صلاح، رسالة اليوم إلى قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا:"دعونا نتأكد من أن جميع الأطفال، بمن فيهم اللاجئون، يمكنهم الذهاب إلى المدرسة وتحقيق أحلامهم".

ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح إلى جانب الطلاب اللاجئين والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أول اجتماع افتراضي للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) اليوم، حول التعليم الجيد للجميع" في منطقة عمل أهداف التنمية المستدامة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيًا كل طفل إلى الحصول على تعليم جيد، بما في ذلك اللاجئين.

ويتعاون صلاح مع برنامج مدارس الشبكة الفورية (INS) التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع الطلاب اللاجئين من مدارس الشبكة الفورية في كينيا وتنزانيا وجنوب السودان، بهدف مخاطبة قادة العالم في 'منطقة عمل أهداف التنمية المستدامة' في الساعة 15:45 بتوقيت مصر اليوم.

وقال محمد صلاح أنه "يجب أن نتأكد من حصول جميع الشباب - بمن فيهم اللاجئون - على التعليم. حان الوقت الآن للتأكد من عدم تخلف الطلاب اللاجئين عن الركب. ومع جائجة كوفيد 19، يعد التعليم المتصل أمرًا بالغ الأهمية."

وتابع صلاح قائلا : "لقد عانى الأطفال اللاجئون الكثير ولكنهم ما زالوا أقوياء بشكل لا يصدق. لديهم أحلام وآمال كثيرة ، مثل جميع الأطفال. سمعت من أربعة طلاب هم باسيفيك ولويل وسلامة وفاتنة الذين يمثلون ملايين الشباب الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين عبر أفريقيا. لقد ألهمني هؤلاء الشباب الأربعة وأعطوني الأمل. لقد شاركوا أحلامهم في المستقبل وأخبروني ماذا يعني التعليم بالنسبة لهم."

تم إنشاء برنامج مدارس الشبكة الفورية في عام 2013 كشراكة بين مؤسسة فودافون والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير تعليم جيد للطلاب اللاجئين والدول المضيفة.

وبحلول عام 2025 ، سيتم افتتاح 255 مدرسة جديدة للشبكة الفورية، بما في ذلك 20 مدرسة مخطط لها هذا العام في موطن مو صلاح، مصر.