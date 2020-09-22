الثقافي الكوري يُطلق سلسلة من المقابلات حول تجربة الدراسة في كوريا.. غدا

يُذيع المركز الثقافي الكوري في بث حي على صفحته على موقع يوتيوب غدا الأربعاء، في تمام الساعة الواحدة والنصف لقاء جديدا لأحد الطلاب المصريين الحاصلين على منحة الحكومة الكورية.

بهدف نقل خبراته وتجربته الشخصية حول المنحة الدراسية الكورية إلى كل المهتمين بالدراسة في الجامعات الكورية فضلًا عن الرد على كل الاستفسارات التي ترد للمركز.

وكان المركز قد أطلق سلسلة من المقابلات المصورة لمن حصلوا على المنحة الدراسية الكورية وتم بث أول مقابلة في شهر أغسطس الماضي وتناولت كيفية ملء استمارات التقديم، وتناولت المقابلة الثانية لأحد الدارسين المصريين الموجودين حاليًا في كوريا تجربة دراسة اللغة الكورية والحياة في كوريا بشكل عام، بينما تناولت المقابلة الثالثة الحياة الجامعية في كوريا ومزايا الدراسة والتخصصات التي توفرها الجامعات الكورية.

ومن المقرر أن يقوم المركز ببث فيديو خامس بنهاية الشهر الجاري بهدف تقديم تجارب الطلاب المصريين حول الدراسة في كوريا والحياة الجامعية والتفاعل مع أساتذة وطلاب الجامعة فضلًا عن أسلوب الحياة داخل كوريا بصفة عامة.

ويقوم المركز بتنظيم هذه المقابلات بالتزامن مع إعلان فتح باب القبول للمنحة الدراسية لمرحلة البكالوريوس، التي تتيح لطلبة الثانوية العامة استكمال دراستهم الجامعية في كوريا.