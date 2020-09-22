أهم الأخبار.. ضبط عناصر مشاغبة بالبدرشين.. رسائل مرتضى منصور لـ الأهلي والوزير.. القاهرة مقرا لمنظمة إقليمية جديدة

مقرها القاهرة.. وزراء منتدى غاز المتوسط يوقعون ميثاق تحويله لمنظمة إقليمية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إقليم شرق المتوسط يسطر تاريخيا، وذلك بتسجيل ميثاق تأسيس منظمة غاز شرق المتوسط، وأن هذا الإنجاز تم في ٢٠ شهرا بين الشركاء بالإقليم.. للمزيد اضغط هنا



القبض على عناصر مشاغبة حاولت التعدي على سيارة شرطة بالبدرشين

صرح مصدر أمنى بأنه تم إلقاء القبض على العناصر المشاغبة التى حاولت التعدى على سيارة الشرطة بقرية أبو رجوان بالبدرشين.. للمزيد اضغط هنا



إشادة عالمية.. جولد مان ساكس: مصر تتفوق على تركيا في الأسواق الناشئة

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أشاد تقرير حديث لمؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية، بما حققته مصر من خلال استعادة استثمارها الأجنبي وسط جائحة كورونا ، مع توقع بمزيد من التدفقات..

موقف متحيز.. أول تعليق من تركيا بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إحدى شركاتها

علقت تركيا، اليوم الثلاثاء، على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تركية متهمة بخرق حظر السلاح في ليبيا، الذي تفرضه الأمم المتحدة، وقالت إنه يظهر ازدواجية المعايير وموقف الاتحاد الأوروبي المتحيز.. للمزيد اضغط هنا

طارق يحيى VS رضا عبد العال.. مواجهة مرتقبة بين الزمالك وطنطا في الدوري اليوم

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، مساء اليوم، لـ أولى جولات الـ 29 من بطولة الدوري المصري على استاد القاهرة، بين فريقي الزمالك وطنطا، في تمام الساعة الثامنة مساء .. للمزيد اضغط هنا

بيراميدز يقدم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز تقديم شريف إكرامي، حارس الفريق الجديد، في مؤتمر صحفي، الأسبوع المقبل.. للمزيد اضغط هنا

مرتضى منصور يوجه رسالة لـ قناة الأهلي وأشرف صبحي.. ويعلق على هزيمة التعاون بسداسية مع كارتيرون

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، رفضه التام التعرض للنادي الأهلي عبر قناة الزمالك الفضائية، مشددًا على التزامه بعدم التعرض لأي فرد؛ طالما أن هناك احتراما للاتفاق مع إعلام المصريين بذلك.. للمزيد اضغط هنا



وفاة الممثل الكوميدى الفرنسى مايكل لونسديل عن عمر 89 عاما

توفي الممثل الكوميدي "مايكل لونسديل" عن عمر ناهز 89 عاما في منزله بالعاصمة الفرنسية "باريس"، وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم أن "لونسديل" قضى 60 عاما في عالم السينما، حيث جسد أكثر من 200 شخصية في السينما والمسرح والتليفزيون.. للمزيد اضغط هنا



بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بين رؤساء مدن ومراكز كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حركة تنقلات محدودة، لعدد من رؤساء المراكز والمدن، وذلك بالتنسيق مع عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام.. للمزيد اضغط هنا