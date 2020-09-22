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"التعليم" تمد التقديم لمدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقية حتى 30 سبتمبر

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"التعليم" تمد التقديم لمدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقية حتى 30 سبتمبر
"التعليم" تمد التقديم لمدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقية حتى 30 سبتمبر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تمد التقديم لمدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقية حتى 30 سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فتح باب التقديم للطلاب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للالتحاق بمدرسة "بي تك" للتكنولوجيا التطبيقية حتى 30 سبتمبر 2020.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، إن الوزارة قررت مد فتح باب التقديم للالتحاق بمدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية حتى 30 سبتمبر 2020، وتقليص مجموع القبول لـ 210 درجة، حتى تتسنى الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الالتحاق بأول مدرسة بمصر متخصصة بمجال تجارة التجزئة، والذي يعد من أهم التخصصات التي تحتاجها مصر في هذه الآونة، ويخدم معظم الصناعات المصرية.

وأوضح الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه جاري الآن اختيار فريق عمل المدرسة من المعلمين والإداريين عن طريق المقابلات الشخصية التي يخضعون لها؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وتضم المدرسة 3 أقسام (قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، المبيعات وخدمة العملاء، الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية).

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 