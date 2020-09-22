نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد نور مساعدا لوزير الشباب والرياضة للتطوير الاستثماري والمشروعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرار بتعيين اللواء محمد نور سالم مساعدا ً للوزير للتطوير الإستثماري والمشروعات. ويعد اللواء محمد نور أحد قيادات وزارة الشباب والرياضة، شغل العديد من المناصب من مدير عام العلاقات العامة والإعلام، ووكيل وزارة لعدد من قطاعات مكتب الوزير، التنمية الرياضية، الاستثمار الرياضي، الأداء الرياضي، ثم مديرًا تنفيذيًا للمجلس القومي للرياضة. يأتي قرار وزير الشباب والرياضة ضمن حزمة قرارت أخيرة داخل وزارة الشباب والرياضة بغرض تنظيم العمل وتطوير أداء مختلف قطاعات الوزارة.

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