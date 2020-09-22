مصروفات المدارس الحكومية والرسمية والخاصة لجميع المراحل

أعلنت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني عن مصروفات المدارس الحكومية والرسمية والخاصة ، ولمعرفة مصروفات المراحل المختلفة أضغط على الرابط التالي:-

http://emis.gov.eg/newsDeatils.aspx?ImageID=8139#.X2ngnvYzbIW

وأكدت الوزارة أن مصروفات مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي تبلغ 300 جنيه، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادي 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه.

كما حددت الوزارة فئات تم إعفائها من المصروفات وهم أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التصامن، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا بدون دخل ثابت، وأبناء مصابي الثورة، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي، والطلبة المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

وكما حددت الوزارة أسعار سداد الطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها (عربي_ لغات) عن كل سنة من سنوات الدراسة والمبلغ المطلوب للحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي وفصول رياض الأطفال بالمدارس الرسمية 3000 جنيهًا، والمرحلة الإعدادية المبلغ المطلوب 3000 جنيهًا والتعليم الثانوي العام 3000 جنيهًا، والتعليم الفنى سواء زراعى تجارى أوفندقى أو صناعى المبلغ المطلوب 3000 جنيهًا.