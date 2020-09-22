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تغريم مجدى عبدالغنى 400 ألف جنيه وكفالة 8 آلاف لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

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تغريم مجدى عبدالغنى 400 ألف جنيه وكفالة 8 آلاف لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه
تغريم مجدى عبدالغنى 400 ألف جنيه وكفالة 8 آلاف لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار حسام الدين بدوى بتغريم كابتن مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، 100 ألف جنيه وكفالة 2000 جنيه في القضية المقيدة برقم 12058 سنة 2020، كما قضت بتغريمه 100 ألف جنيه في القضية المقيدة برقم 12054 سنة 2020 وكفالة 2000 جنيه.

 

كما صدر حكما بتغريم الكابتن مجدي عبد الغني 100 ألف جنيه في القضية المقيدة برقم 12053 سنة 2020 وكفالة 2000 جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه في القضية رقم 12056 سنة 2020، وكفالة 2000 جنيه.

 

الأحكام الصادرة ضد كابتن مجدي عبد الغني جاءت على خلفية عدة دعاوى قضائية رفعها ضده عدد من الورثة، اتهموه فيها بالامتناع عن سداد حصتهم من الميراث.

 

القضية الأولى والثانية والتي رفعها أنور السمرجي المحامي، اختصمه فيها كلًا من "عبد الرحمن سيد ويحي سيد وأحمد سيد وأماني سيد، أمل منصور وهالة عبد العال وأحمد عبد الشكور، فيما اختصمه في القضية الثالثة وفاء سيد وهدى سيد وفوزية سيد وكريمة سيد وأميرة منصور، ومحمد صابر، وسهير سيد وسماح سيد وهاني عبد العال وهشام قاسم، وخالد صابر، وسحر صابر.

 

فيما اختصم مجدي عبد الغني في القضية الرابعة كلًا من ورثة كوثر سيد أحمد، وسيد سيد أحمد، واعتماد سيد أحمد، وكريمة سيد أحمد، وفاطمة سيد أحمد، وعبد العال سيد احمد، وفاطمة عبد القادر سليمان، واختصمه كلًا من مروة عاطف عبد العزيز، ونجوى عاطف عبد العزيز.

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