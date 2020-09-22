لتميزهم فى تغطية انتخابات الشيوخ| الوطنية للصحافة تكرم عددا من الصحفيين..صور

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة احتفالية تكريم عدد من الصحفيين الذين وقع عليهم الاختيار لتميزهم فى التغطية الصحفية فى انتخابات الشيوخ . وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي عن تكريم مجموعة من الصحفيين لتميزهم فى التغطية الصحفية الذين تم اختيارهم من قبل لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني برئاسة الدكتورة فاطمة سيد أحمد بشأن الأداء الصحفي المتميز أثناء انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، وذلك في إطار خطة الهيئة الوطنية للصحافة لدعم وتشجيع شباب الصحفيين.

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